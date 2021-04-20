Год облачного хранения: "Ростелеком" расширил возможности офисной телефонии

"Ростелеком" обновил опцию хранения и записи разговоров услуги "Виртуальная АТС". Теперь пользователи сервиса могут прослушивать аудиозаписи переговоров в течение года с момента совершения вызова, а не 30 дней, как было раньше.

Виртуальная АТС позволяет компаниям настроить телефонную связь через интернет, обеспечив сотрудников функциями переадресации, распределения и записи звонков. В числе дополнительных услуг сервиса – возможность оформить на сайте предприятия виджет для заказа обратного звонка, подключить виртуальный контактный центр или интегрировать интернет-телефонию с CRM-системой.

По итогам прошлого года "Ростелеком" занял первое место по количеству клиентов виртуальной АТС. По данным независимого консалтингового агентства "ТМТ Консалтинг", в 2020 году российский рынок виртуальной телефонии продемонстрировал высокие темпы роста как денежных, так и натуральных показателей. Лидером по количеству компаний-клиентов также стал "Ростелеком": рост по этому показателю в 2020 году составил 28% по сравнению с предыдущим годом. Выручка оператора увеличилась на 32%.

В 2020 году "Ростелеком" также запустил голосовые сервисы: анализ речи, голосовые помощники, коллтрекинг. Управлять телефонной сетью можно через личный кабинет.