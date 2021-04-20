19 апреля прошло торжественное мероприятие, посвящённое празднованию года работы штаба акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ в Алтайском крае. Секретарь Алтайского реготделения "Единой России" Александр Романенко, региональный координатор движения "Волонтёры-медики" Анна Ведлер, начальник управления молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова, а также ректор АГМУ Ирина Шереметьева подвели итоги совместной работы.

По словам Александра Романенко, с 27 марта 2020 года в краевом штабе #МЫВМЕСТЕ работали более 6000 волонтёров, 1000 из которых – депутаты ЕР всех уровней. "Когда мы создавали штаб, то и представить не могли того объёма работы, который предстоит выполнить. Не строя далёких планов, мы просто делали всё возможное, чтобы помочь людям. И постепенно волонтёрство становилось состоянием души, когда взаимовыручка, сострадание, забота о каждом ставились во главу угла. Могу с уверенностью сказать, что ни один житель Алтайского края, ни один медицинский работник, кто обратился за помощью в наш штаб, не остался без внимания. Цифры говорят сами за себя – за год работы более 40 тысяч жителей края получили помощь волонтёров", – цитирует Романенко партийный сайт.

Штаб решал все вопросы: продовольственного и лекарственного снабжения людей, которым было рекомендовано сидеть дома, организации помощи медработникам и членам их семей, обеспечения средствами индивидуальной защиты, специальным оборудованием и автотранспортом медорганизаций. Так, "Единая Россия" передала автомобили барнаульским горбольницам № 4 и 5. Кроме того, рубцовская горбольница № 2 получила от партии реанимобиль с аппаратом для вентиляции лёгких. Есть примеры, когда депутаты оказывали помощь за счёт собственных ресурсов. На эти цели ушло более 10 млн рублей.

"Доставка продуктовых и лекарственных наборов пожилым и маломобильным людям, помощь организациям здравоохранения – два основных направления работы "Волонтёров-медиков", – рассказала Анна Ведлер. – И если за продуктами сегодня люди ходят сами, то помощь в больницах и доставка лекарственных средств пациентам, лечащимся от коронавируса дома, продолжается до сих пор".

По словам ректора АГМУ Ирины Шереметьевой, за год деятельности штаба 806 студентов вуза поработали в "красной" зоне. "Наши студенты были санитарами, медсёстрами, работали в ковидных госпиталях и при этом не оставляли учёбу. После смены в госпитале ребята садились за компьютеры и осваивали учебную программу. Работа в штабе – это огромная школа жизни, которую мы прошли, и сейчас готовы уже ко многому", – рассказала она.

Екатерина Четошникова напомнила, что традиции добровольчества на Алтае всегда были сильны и высоко оценивались на федеральном уровне, а опыт региона во многом признан уникальным. Она также поблагодарила всех неравнодушных граждан, которые, не являясь членами штаба, на протяжении всего года помогали волонтёрам.