Дональд Трамп призвал США ладить с Россией

США нужно ладить с Россией, а не подталкивать её в сторону Китая, заявил бывший американский президент Дональд Трамп.

"Мы должны вести дела с Россией, мы должны ладить с Россией, вместо того чтобы подталкивать Россию к Китаю. Ничего нельзя придумать хуже, чем свести вместе Китай и Россию", – сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, он "хорошо ладил" как с председателем КНР Си Цзиньпином, так и с президентом России Владимиром Путиным, несмотря то, что "российское расследование" пошатнуло отношения с Москвой.

Напомним, 15 апреля нынешний президент США Джо Байден ввёл новые санкции против России. Помимо блокировок физических лиц и компаний, в санкционный список попал российский госдолг. Кроме того, Вашингтон заявил о намерении выслать десять российских дипломатов.