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Новости

Дональд Трамп призвал США ладить с Россией

, ИА "Амител"
По мнению бывшего американского лидера, подталкивать РФ в сторону Китая не нужно
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

США нужно ладить с Россией, а не подталкивать её в сторону Китая, заявил бывший американский президент Дональд Трамп.

"Мы должны вести дела с Россией, мы должны ладить с Россией, вместо того чтобы подталкивать Россию к Китаю. Ничего нельзя придумать хуже, чем свести вместе Китай и Россию", – сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, он "хорошо ладил" как с председателем КНР Си Цзиньпином, так и с президентом России Владимиром Путиным, несмотря то, что "российское расследование" пошатнуло отношения с Москвой.

Напомним, 15 апреля нынешний президент США Джо Байден ввёл новые санкции против России. Помимо блокировок физических лиц и компаний, в санкционный список попал российский госдолг. Кроме того, Вашингтон заявил о намерении выслать десять российских дипломатов.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

20.04.2021 12:15
- гость -

Единственной крупной демократической странной является Бразилия

20.04.2021 12:27
- гость -

20.04.2021 12:15
- гость -
Единственной крупной демократической странной является Бразилия

Да, там много диких обезьян.

20.04.2021 12:48
- гость -

20.04.2021 12:27
- гость -
Так это в лесах, а в городах то поди мало, или совсем нет.

20.04.2021 12:56
- гость -

А что сам то не ладил, пока президентом был? Теперь удобно тявкать из-за угла.

20.04.2021 12:56
- гость -

20.04.2021 12:48
- гость -

Так это в лесах, а в городах то поди мало, или совсем нет.

Комментатор считает, что по городам бегает много демократичных Донов Педров. "Их там и не сосчитать")

20.04.2021 13:05
Гость

Так нас не унижали никогда. Видимо сами виноваты.

20.04.2021 13:09
- гость -

20.04.2021 12:56
- гость -
Кригса на этих донов Педров нету!

20.04.2021 13:15
- гость -

Зачем?
Только потому что у неё есть ЯО? Так но есть и у США и у Китая и еще у нескольких стран. Если что, то "сядем усе".
А больше ничего и нет.

Вот Китай, да - к сожалению.

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