Дональд Трамп призвал США ладить с Россией

США нужно ладить с Россией, а не подталкивать её в сторону Китая, заявил бывший американский президент Дональд Трамп.
"Мы должны вести дела с Россией, мы должны ладить с Россией, вместо того чтобы подталкивать Россию к Китаю. Ничего нельзя придумать хуже, чем свести вместе Китай и Россию", – сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
По его словам, он "хорошо ладил" как с председателем КНР Си Цзиньпином, так и с президентом России Владимиром Путиным, несмотря то, что "российское расследование" пошатнуло отношения с Москвой.
Напомним, 15 апреля нынешний президент США Джо Байден ввёл новые санкции против России. Помимо блокировок физических лиц и компаний, в санкционный список попал российский госдолг. Кроме того, Вашингтон заявил о намерении выслать десять российских дипломатов.
Комментарии
Единственной крупной демократической странной является Бразилия
20.04.2021 12:15
- гость -
Единственной крупной демократической странной является Бразилия
Да, там много диких обезьян.
20.04.2021 12:27
- гость -
Так это в лесах, а в городах то поди мало, или совсем нет.
А что сам то не ладил, пока президентом был? Теперь удобно тявкать из-за угла.
20.04.2021 12:48
- гость -
Так это в лесах, а в городах то поди мало, или совсем нет.
Комментатор считает, что по городам бегает много демократичных Донов Педров. "Их там и не сосчитать")
Так нас не унижали никогда. Видимо сами виноваты.
20.04.2021 12:56
- гость -
Кригса на этих донов Педров нету!
Зачем?
Только потому что у неё есть ЯО? Так но есть и у США и у Китая и еще у нескольких стран. Если что, то "сядем усе".
А больше ничего и нет.
Вот Китай, да - к сожалению.