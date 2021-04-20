Барнаульцам компенсируют часть затрат на путёвки в детские лагеря

В Барнауле продолжается заявочная кампания на покупку путёвок в детские лагеря. С 1 марта подано две тысячи заявлений, сообщает пресс-центр мэрии.

В 2021 году в городе будут работать семь муниципальных лагерей: "Соснячок", "Дружных", "Медвежонок", "Спутник-2", "Маяк", "Парус" и "Звёздный". Продолжительность смен составит 14 дней.

"Стоимость путёвки в муниципальные лагеря составляет 19 600 руб. В комитете по образованию города напомнили, что всем родителям Барнаула предусмотрена компенсация в размере 6300 рублей из краевого бюджета, дополнительно сотрудникам краевых государственных учреждений – в размере 4350 рублей, сотрудникам органов местного самоуправления и учреждений муниципальной бюджетной сферы – в размере 4200 рублей", – говорится в сообщении.

Деньги родители на руки не получат, компенсацию учтут сразу при оплате путёвки. Бюджетники должны будут предоставить справку с места работы.