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Всё для людей. Зачем волонтёры идут на праймериз "Единой России"

, ИА "Амител"
Волонтёры со всей России рассказали, для чего принимают участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия"
Фото: пресс-служба 'Единой России'

Фото: пресс-служба "Единой России"

Главная причина – возможность получить новую площадку для помощи людям и защиты их интересов. Кстати, в 2021 году почти половина участников праймериз – общественники, волонтёры и представители социальной сферы, сообщает сайт ЕР.

В России всегда было много волонтёров, а в прошлый пандемийный год это направление стало особенно популярно. Неравнодушие к проблемам других активисты показали, насколько важна такая работа. А потому в ЕР решили помочь им стать частью политики и привнести в неё новый взгляд и новые предложения по решению проблем. Кстати, к этому призвал и президент России Владимир Путин.

Попасть в политику можно через выборы. А на выборы – через праймериз партии "Единая Россия". По мнению председателя правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константина Костина, участие в этой процедуре поможет молодым и активным научиться работать с избирателями.

"До этого момента волонтёры действовали как общественники, помогали людям. В политике они будут заниматься политическим представительством. И здесь крайне важно научиться конвертировать один тип коммуникаций в другой", – сказал эксперт.

Волонтёры активно регистрируются на предварительное голосование. И они заинтересованы создать в парламентах всех уровней общественное представительство. Доброволец из Ростовской области Ольга Бажукова объяснила своё участие желанием показать, что заниматься волонтёрской деятельностью можно и нужно и на законодательном уровне. 

А руководитель "Молодёжки ОНФ" Игорь Кастюкевич считает, что каждый народный избранник должен быть отчасти общественником. Чтобы видеть проблемы шире и решать их не от случая к случаю, а системно. Экоактивист Алексей Цвелой из Омской области обращает внимание ещё на один важный момент: политике не хватает молодёжи. Хотя бы для того, чтобы разрабатывать законы, направленные на эту часть населения. Тем более что молодые люди готовы не просто делиться идеями, но и реализовывать их.

И, конечно, прохождение в законодательную власть позволит найти поддержку в реализации инициатив и проектов на местах. Особенно это важно для села, подчёркивает лидер "Российского союза сельской молодёжи" Юлия Оглоблина.

"Конечно, мы знаем все проблемы: общаемся с ребятами, сами живём в сёлах и деревнях, и постоянно сталкиваемся с препятствиями. Чтобы преодолеть их, нужно приложить колоссальные усилия. И хочется, набрав этот опыт и знания, на другом уровне уже отстаивать интересы сельской молодёжи, развивать наши сельские территории. Поэтому я иду на предварительное голосование", – отмечает Юлия Оглоблина.

Общественник из Новоалтайска Алтайского края Даниил Егоров намерен стать депутатом, чтобы разработать систему экологического воспитания молодёжи. Уже сейчас он и его коллеги по добровольческому цеху помогают приюту для бездомных животных, рассказывают школьникам о важности защиты природы. В общем, не словом, а делом участвуют в жизни страны. И готовы транслировать свой опыт шире.

Главное для любого волонтёра – чётко понимать, зачем ему становиться депутатом, подчёркивает директор по политическому анализу Института социального маркетинга "ИНСОМАР" Виктор Потуремский.

"Это не просто поход в политику ради похода. Это должно быть точное обоснование и ответы на вопросы зачем, почему и какую роль составляет именно волонтёрский опыт и роль волонтёра в образе политического кандидата", – пояснил эксперт.

Напомним, стать кандидатом праймериз можно до 29 апреля 2021 года. Голосование пройдёт 24-30 мая через сайт "Госуслуги". Итоги подведут 1 июня. Победители пойдут на выборы в Госдуму и парламенты регионов от партии "Единая Россия". Заявки на участие в предварительном голосовании подали уже более 3,3 тысячи человек.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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