Названы восемь обязательных шагов при покупке подержанного автомобиля

Эксперт журнала "За рулём" Михаил Колодочкин назвал восемь обязательных шагов при покупке подержанного автомобиля. На эти моменты стоит обратить особое внимание.

Во-первых, нужно сравнить цену автомобиля со средней по рынку, чтобы убедиться, что вы не переплачиваете и не покупаете подозрительно дешёвый экземпляр. Второй важный момент – изучение документов. Грамотный подход к бумагам позволит избежать юридических проблем.

Далее эксперт советует изучить состояние кузова. Здесь он выделяет несколько основных моментов: зазоры кузовных элементов, цвет и тон кузова, дату производства фар, стёкол, ремней безопасности и других комплектующих, крепёж съёмных кузовных элементов, наличие и оригинальность герметика, сварку в местах соединения панелей кузова, дверные уплотнители и прочие резинки. Следующий шаг – осмотр подкапотного пространства.

Затем, по словам специалиста, нужно проверить электрику, провести компьютерную диагностику и тест-драйв. Последний шаг – грамотное заполнение договора купли-продажи.