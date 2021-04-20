На Алтае 20-летняя мать дважды отказалась от своей новорождённой дочери

20-летняя жительница Улаганского района Республики Алтай оставила новорождённую дочку в роддоме, потом захотела её вернуть, но вновь передумала. Об этом пишут "Новости Горного Алтай" со ссылкой на региональную прокуратуру.

Девочка родилась в Горно-Алтайске в октябре 2020 года. При этом её мать, у которой уже был трёхлетний ребёнок, свою беременность скрывала как от биологического отца, так и от родственников и сожителя.

Появившаяся на свет на 27-й неделе малышка была недоношенной и сильно отставала в развитии. Через 20 дней после родов мать устно отказалась от ребёнка и ушла из больницы.

В начале марта нынешнего года девочку взяла под опеку семейная пара. Благодаря рекомендациям врачей малышку удалось выходить, и её состояние начало улучшаться. Но вскоре объявилась биологическая мать, которая захотела забрать дочь обратно.

Свой первоначальный отказ от ребёнка девушка объяснила тем, что в роддоме она испытывала сильный стресс, увидев, что дочка родилась слишком маленькой и больной. Однако когда врачи перечислили матери требования по лечению ребёнка, та вновь от него отказалась.

В результате суд лишил девушку родительских прав.