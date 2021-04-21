Мини-компьютер на запястье: что умеют современные умные часы

Смарт-часы – это гаджет, который освобождает руки и избавляет от лишних телодвижений. Вся важная информация – на запястье: за рулём, в маршрутке или шумном помещении вы не пропустите звонок или сообщение и сможете ответить на них, не доставая телефон из сумки или кармана.

Наиболее популярны умные часы от Apple, Samsung и Xiaomi. Каждый производитель наделяет устройства разным функционалом: от базовых опций, таких как отслеживание пульса и отображение уведомлений, до возможности делать фото и находиться с гаджетом в воде. Поэтому и цены значительно варьируются. Например, в магазине НомерONE есть как бюджетные модели до 5 тысяч рублей от Geozon, Xiaomi и Canyon, так и устройства от Apple, Samsung и Honor, цены на которые достигают 40 тысяч рублей.

Здоровье под контролем

Гаджет фиксирует вашу активность в течение дня, отслеживает частоту сердцебиения, ведёт расход калорий и позволяет контролировать нагрузку во время тренировки. Если вы долго сидите без движения, устройство напомнит вам о необходимости разминки.

Всегда перед глазами

Умные часы подключаются к беспроводному интернету, дают возможность ответить на звонок, получать уведомления, читать электронную почту. Вы будете в курсе важных событий и сможете моментально реагировать на полученную информацию. Смотреть прогноз погоды, узнавать новости и отвечать на сообщения в соцсетях – все это можно делать, не доставая телефон.

Часть имиджа

Модели умных часов создают в разных стилевых и цветовых решениях. Более того, для любителей экспериментов предусмотрена смена ремешков и циферблатов. Статусный гаджет поможет создать имидж человека, который следит за новыми разработками в сфере технологий.

В Барнауле купить умные часы можно в магазинах НомерONE по адресам: пр. Космонавтов 6в, ТЦ "Алтай" и Павловский тракт, 256, ТЦ "Лето". Посмотреть ассортимент магазина можно на сайте, в группе VK или в Instagram.

Все товары сертифицированы и предназначены для России. НомерONE быстро доставит покупку в любой город Сибири, а также по России, при необходимости совершит быстрый обмен товаров или возврат.

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