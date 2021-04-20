Данные сотен крупных российских компаний утекли в Сеть

Данные сотен крупных и тысяч мелких российских компаний оказались в открытом доступе из-за неправильных настроек приватности. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на аналитиков Infosecurity a Softline company.
Информация утекла из онлайн-менеджера проектов Trello. Специалисты выяснили, что в поисковых системах можно найти почти миллион публичных досок Trello, более девяти тысяч из которых содержат конфиденциальную информацию.
Гендиректор infosecurity Кирилл Солодовников заявил, что эта утечка произошла не из-за хакерской атаки, а "в результате невнимательности или небрежности сотрудников компании".
Ранее на хакерском форуме опубликовали личные данные 533 млн пользователей Facebook. В открытом доступе оказались имена юзеров, их местонахождение, даты рождения, биографии, мобильные номера, а также некоторые адреса электронной почты.
Комментарии
А когда-то говорили, что "всё уйдёт в облака". Вот и цена этих облаков - вполне реальный риск утраты коммерческой тайны.
Мне закрыли облако на mail.ru, не пользуюсь. В облако отдать себя не уважать.
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