Данные сотен крупных российских компаний утекли в Сеть

Данные сотен крупных и тысяч мелких российских компаний оказались в открытом доступе из-за неправильных настроек приватности. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на аналитиков Infosecurity a Softline company.

Информация утекла из онлайн-менеджера проектов Trello. Специалисты выяснили, что в поисковых системах можно найти почти миллион публичных досок Trello, более девяти тысяч из которых содержат конфиденциальную информацию.

Гендиректор infosecurity Кирилл Солодовников заявил, что эта утечка произошла не из-за хакерской атаки, а "в результате невнимательности или небрежности сотрудников компании".

Ранее на хакерском форуме опубликовали личные данные 533 млн пользователей Facebook. В открытом доступе оказались имена юзеров, их местонахождение, даты рождения, биографии, мобильные номера, а также некоторые адреса электронной почты.