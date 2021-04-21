Пасхальный кулич по особому рецепту. Быстро и волшебно вкусно

До праздника Великой Пасхи осталось две недели (в 2021 году её отмечают 2 мая). И верующие готовятся встречать самый радостный праздник христиан. Одно из главнейших блюд этого дня – пасхальный кулич. После воскрешения Иисус Христос сидел за общим столом с апостолами, и его угощением был хлеб. С тех пор христиане выпекают особый праздничный хлеб – кулич, который символизирует незримое присутствие Бога за каждым столом.

Наши предки на Руси к выпеканию кулича готовились заранее. Это считалось огромным таинством. Считалось, что если тесто поднималось высоко, а кулич выходил большим и пышным, то год в этой семье будет удачным и счастливым.

Фудблогер Sofi предлагает приготовить пасхальный кулич по её рецепту. Его уникальность в том, что тесто не требует многоразовой расстойки. "10 минут приятной работы с ним, плюс три часа ожидания, плюс 30 минут выпекания и кулич готов", – говорит Sofi. Итак, печём:

Пасхальный кулич

Что потребуется?

1 кг муки (начинаем добавлять с 700 г)

310 мл тёплого молока (немного теплее комнатной температуры)

6 яиц комнатной температуры (категория С0)

300 г растопленного сливочного масла

420 г сахара

70 г свежих прессованных дрожжей

300 г изюма, клюквы или других сухофруктов/цукатов

сок одного апельсина

Меренга

100 г белков

200 г сахара

Как готовить?

1. Изюм замочить предварительно в апельсиновом соке, на 1 час примерно (можно дольше);

2. В тёплое молоко раскрошить дрожжи, добавить сахар (1 ст. л.) и оставить на 5 минут, чтобы "разбудить";

3. В большую ёмкость вбить все яйца, всыпать сахар, влить растопленное сливочное масло (обязательно остывшее) и перемешать венчиком. Набухшие дрожжи с молоком аккуратно влить в масляно-яичную смесь и аккуратно начать перемешивать руками. Затем постепенно добавляем муку и начинаем не торопясь замешивать тесто. С изюма сливаем лишнюю жидкость, просушиваем и обваливаем в 1 ст. л. муки. Вводим изюм, ещё раз смешиваем;

4. Формы смазываем сливочным маслом и наполняем их на 1/3 тестом. Формочки накрываем плотно полотенцем. Важно выбрать в доме спокойное и тёплое место и убрать туда заготовки на три часа (через два часа можно начать подглядывать и наблюдать, как поднимается тесто). Как только тесто почти дошло до краёв (не раньше чем через два с половиной часа, отправляем в хорошо разогретую (до 180°С) духовку на 30-35 минут, всё зависит от размера форм). Духовку не открываем во время выпекания! Вынимаем готовые куличи и даём им остыть.

Меренга

В ёмкости смешиваем белки и сахар, ставим на водяную баню (дно ёмкости не должно касаться воды) и прогреваем, постоянно помешивая, до полного растворения сахара (4-5 минут). Далее убираем с водяной бани и начинаем взбивать миксером до приятной белой массы ещё 4-5 минут. Украшаем ягодами, орехами, цукатами, посыпками и готовимся встречать светлый праздник Пасхи.