Время отдыхать. Развлекательный центр "Весёлкино" открывает детский летний лагерь

В период летних каникул многих родителей волнует вопрос: как организовать детям весёлый и при этом полезный досуг? Хорошим вариантом будет городской лагерь – пока вы на работе, ваш ребёнок интересно проводит время под присмотром опытных педагогов. В Барнауле такой формат детского отдыха предлагает развлекательный центр "Весёлкино", куда приглашают детей от 6 до 12 лет.

В лагере "Весёлкино" для школьников уже приготовили тематические смены по интересам: спортивная, туристическая, творческая, профориентационная. Все они направлены на разностороннее развитие ребёнка и весёлое времяпрепровождение со сверстниками и вожатыми.

Формат городского лагеря предполагает, что дети будут отдыхать здесь с 8 до 18 часов. В таком режиме комфортно даже тем ребятам, которые не любят расставаться с родителями и эмоционально воспринимают отъезд. В отличие от выездного лагеря, в "Весёлкино" смена длится пять дней, при этом есть возможность посетить только один или несколько дней из смены.

Смены начинаются с 31 мая 2021 года. Полноценное трёхразовое питание уже включено в стоимость. Если ребёнок имеет вкусовые предпочтения, стоит заранее уточнить меню.

Спортивная смена Sportzania

Смена будет включать, помимо физического развития ребёнка, развитие интеллекта в игровом формате.

Расписание смен:

31 мая – 4 июня 2021 года

28 июня – 2 июля 2021 года

19 августа – 23 августа 2021 года

Туристическая смена "Орёл и решка"

На этой смене школьники приобретут туристические навыки, научатся работать в команде и договариваться, получат в развлекательном формате знания по географии, познакомятся с традициями и культурой других стран.

Расписание смен:

7 июня – 11 июня 2021 года

28 июня – 2 июля 2021 года

26 июля – 30 июля 2021 года

23 августа – 27 августа 2021 года

Творческая смена "Медиа волна"

Подойдёт для детей, которые любят творчество и активную деятельность: актёрское мастерство, ораторское искусство, хореографию. Участники смены любого возраста смогут получить основы фото- и видеомастерства.

Расписание смен:

14 июня – 18 июня 2021 года

5 июля – 9 июля 2021 года

2 августа – 6 августа 2021 года

16 августа – 20 августа 2021 года

Профориентационная смена "Точка опоры"

Создана для детей, мечтающих стать бизнесменами. Акцент будет сделан на развитии гибких навыков, креативного мышления. Среди других развлечений: настольные и детские бизнес-игры.

Расписание смен:

21 июня – 25 июня 2021 года

12 июля – 16 июля 2021 года

9 августа – 13 августа 2021 года

Стоимость пребывания:

5 дней – 5200 рублей.

1 день – 1200 рублей.

"Весёлкино", развлекательный центр

Адрес: ​Барнаул, ​проспект Строителей, 117, ТРЦ GALAXY

Тел: +7 (3852) 57‒94‒79

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