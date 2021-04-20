У бывшей главы Минсельхоза нашли апартаменты за 700 млн рублей

У бывшей главы Минсельхоза РФ Елены Скрынник нашли апартаменты площадью две тысячи квадратных метров в московской башне "Федерация". Стоимость элитного жилья составляет почти 700 млн рублей.
"Как следует из сведений Российского аукционного дома, помещения были выставлены на продажу с первоначальной ценой 687 млн рублей. Скрынник купила помещения за почти 700 млн рублей, став единственным участником торгов", – сообщает издание "Собеседник", ссылаясь на выписку из ЕГРН.
Отмечается, что до 2020 года помещением владел банк "Западный", после чего его приобрела Скрынник.
Елена Скрынник была главой Минсельхоза с 2009 по 2012 год. В 2015 году стало известно об аресте банковского счёта экс-министра, на котором якобы хранилось 60 млн швейцарских франков. Сама Скрынник эту информацию опровергала.
Комментарии
деньги совсем другого порядка однако... а я тут с ипотекой мучаюсь...
вся власть при делах и при имуществе и на свободе, а народ по прежнему надеется на "надёжу-царя".
были выставлены на продажу с первоначальной ценой 687 млн рублей. Скрынник купила помещения за почти 700 млн рублей, став единственным участником торгов
Кроме понтов объяснений нет. Что, дорожать со временем будут, и кто-то за 12.000.000.000 купит?
20.04.2021 16:27
- гость -
сдаст в аренду и через пару лет в плюс выйдет.