У бывшей главы Минсельхоза нашли апартаменты за 700 млн рублей

У бывшей главы Минсельхоза РФ Елены Скрынник нашли апартаменты площадью две тысячи квадратных метров в московской башне "Федерация". Стоимость элитного жилья составляет почти 700 млн рублей.

"Как следует из сведений Российского аукционного дома, помещения были выставлены на продажу с первоначальной ценой 687 млн рублей. Скрынник купила помещения за почти 700 млн рублей, став единственным участником торгов", – сообщает издание "Собеседник", ссылаясь на выписку из ЕГРН.

Отмечается, что до 2020 года помещением владел банк "Западный", после чего его приобрела Скрынник.

Елена Скрынник была главой Минсельхоза с 2009 по 2012 год. В 2015 году стало известно об аресте банковского счёта экс-министра, на котором якобы хранилось 60 млн швейцарских франков. Сама Скрынник эту информацию опровергала.