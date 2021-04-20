Более 8,1 тыс. случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 8164 – до 4 718 854 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся зафиксировали в Москве (+1996 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+687) и Московской области (+562). Алтайский край (+74) на 20 апреля занимает 29-ю строчку рейтинга.

Выздоровели за весь период 4 343 229 человек, в том числе 9631 – за последние сутки.

Скончались ещё 379 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 106 307 летальных случаев.

В общей сложности в стране провели более 126,2 млн лабораторных исследований на коронавирус. 184 тысячи тестов сделали за последние сутки.