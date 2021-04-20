Зданию школы в селе Топольном Угловского района в этом году исполнится 58 лет. За это время, по словам жителей, в ней ни разу не было капремонта, поэтому школа разрушается на глазах. Подтверждают это фотографии учебного заведения. В некоторых классах и вовсе небезопасно находиться. Устав от обещаний властей, родители обратились за помощью к депутату Госдумы, лидеру алтайских эсеров Александру Терентьеву.

В обращении к парламентарию жители рассказывают, что пару лет назад в спортзале сгнили деревянные перегородки и из-за угрозы падения потолка около полугода дети были вынуждены заниматься физкультурой в коридорах. Проблему усугубляют старые деревянные окна (которые всеми силами пытаются утеплить ватой и мыльными тряпками) и входные двери, которые уже не закрываются.

"Крыша здания прохудилась, а шифер давно пришёл в негодность, из-за чего после дождя или оттаявшего снега классы начинает заливать, а штукатурка – обваливаться на головы детей и учителей, – цитирует жительницу Топольного сайт "Справедливой России". – И если косметический ремонт проводится ежегодно благодаря физической и финансовой помощи родителей и частично администрации района (что происходит не всегда), то потолки, окна и стены, мы, родители, отремонтировать не можем".

Родители попросили Александра Терентьева помочь с включением их школы в региональную программу. Депутатский запрос уже отправлен в Министерство образования и науки Алтайского края. Разрушение здания – не единственная проблема учреждения на сегодняшний день. Дети не имеют возможности проводить полноценные опыты по химии и лабораторные работы по физике, предусмотренные школьной программой, из-за отсутствия материальной базы. Спортивный инвентарь в минимальном количестве, отсутствует стадион. Признана аварийной мастерская, где раньше проводились труды.