"Роскосмос" приступил к строительству отечественной орбитальной станции

Глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассказал о начале строительства первого базового модуля для российской орбитальной станции. Он должен быть готов к использованию к 2025 году.

"Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже в работе. Ракетно-космической корпорации "Энергия" поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту", – написал Рогозин в Telegram.

Изначально модуль должны были сделать к 2015 году, но к этому времени компания только нарисовала эскиз. Согласно открытым данным, модуль собирают с 2017 года. Запустить его планировали в 2023-м, однако позже срок перенесли на год.

Ранее сообщалось, что Россия покинет проект Международной космической станции в 2025 году. В пресс-службе госкорпорации "Роскосмос" подтвердили эту информацию и заметили, что у России имеются амбициозные планы по запуску собственной орбитальной станции.