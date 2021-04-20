Водитель сбил пьяного пешехода на Чуйском тракте

Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай

В Майминском районе Республики Алтай водитель иномарки сбил пешехода, который перебегал дорогу, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Инцидент произошел 19 апреля около 21:00 на 448-м километре Чуйского тракта при подъезде к селу Дубровка. Именно там 42-летний водитель Toyota Alphard допустил наезд на 38-летнего жителя села Ая Алтайского края, который "с признаками алкогольного опьянения перебегал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода".

В результате ДТП сельчанина с травмами различной степени тяжести госпитализировали. От прохождение медицинского освидетельствования мужчина отказался. Автомобилист был трезвым.

В отношении пешехода вынесли постановление по делу об административном правонарушении по статье "Нарушение пешеходом Правил дорожного движения".