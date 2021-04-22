Без штрафов и упрёков: как сжигать мусор на даче по новым правилам

Утилизация мусора – реальная проблема для многих дачников и хозяев приусадебных участков. К сожалению, многие предпочитают наиболее простой способ её решения – выбрасывают отходы в ближайший ров, лес или овраг. Это не только не экологично, но и незаконно: за организацию свалки предусмотрена ответственность по статье 8.2 КоАП РФ.

При этом часть мусора, например, ветки, опавшую листву, скошенную траву и нетоксичные бытовые отходы можно сжигать. Однако и здесь придётся столкнуться с ограничениями. С 1 января 2021 года сжигать мусор можно только в специальных негорючих ёмкостях с крышкой и в отведённых для этого местах – вдали от строений и сухой травы.

Печь можно изготовить самостоятельно. Для этого нужен листовой металл, соответствующие инструменты и профессиональные навыки сварщика. Но даже в этом случае она может оказаться менее функциональной, чем специальная печь, изготовленная профессионалами, например, от компании "Ковкин дом".

Мастера компании разработали лёгкую и мобильную печь, предназначенную специально для сжигания мусора. Печь быстро справляется со своей задачей благодаря трубе дымохода, которая не задымляет участок и не разбрасывает искры. Кстати, тяга регулируется специальной дверцей зольника, из которого потом можно использовать золу по назначению – в качестве отличного удобрения.

Термостойкая краска надолго сохранит эстетичный вид устройства. Ручка печи не нагревается, и с её помощью легко передвинуть печь по участку на безопасное расстояние от строений. Для облегчения транспортировки предусмотрены колёсики. Сама печь компактна и войдёт практически в любой багажник автомобиля, если вы захотите взять её с собой в путешествие или на пикник.

Компания "Ковкин дом"

Тел.: 8-933-933-3080

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