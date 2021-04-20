Представители МИД РФ заявили о скором открытии перелетов в Египет

Москва рассчитывает на то, что чартеры на курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх откроются в ближайшее время. Об этом рассказал замглавы МИД России Михаил Богданов.

"Все идет по плану, думаю, что скоро. Объявят, это уже объявление будет на другом уровне. Думаю, что практически все уже предрешено", — цитирует его РИА Новости.

Ранее о возможном открытии авиаперелетов говорил и глава МИД Сергей Лавров. Он также отметил, что египетские курорты давно стали излюбленным местом россиян.

Напомним, что посол Италии в России Паскуале Терраччано рассказал о том, что страна планирует начать принимать туристов из России летом.