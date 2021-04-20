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Представители МИД РФ заявили о скором открытии перелетов в Египет

, ИА "Амител"
О решении объявят "на другом уровне"
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Москва рассчитывает на то, что чартеры на курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх откроются в ближайшее время. Об этом рассказал замглавы МИД России Михаил Богданов.

"Все идет по плану, думаю, что скоро. Объявят, это уже объявление будет на другом уровне. Думаю, что практически все уже предрешено", — цитирует его РИА Новости.

Ранее о возможном открытии авиаперелетов говорил и глава МИД Сергей Лавров. Он также отметил, что египетские курорты давно стали излюбленным местом россиян.

Напомним, что посол Италии в России Паскуале Терраччано рассказал о том, что страна планирует начать принимать туристов из России летом. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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