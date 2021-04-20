На Алтае сельчанина осудили за то, что он насиловал дочерей своих друзей

64-летнего жителя Целинного района осудили за совершение насильственных действий в отношении двух малолетних детей. Своей вины он не признал, но следователи собрали достаточно доказательств.

В августе 2019 года мужчина в доме своих друзей совершал насильственные действия в отношении двух девочек пяти и шести лет. Для этого он выбирал время, когда родителей не будет дома. Они сами просили мужчину посидеть с детьми. Следователи доказали три эпизода преступной деятельности.

"В ходе предварительного следствия он свою вину не признал, однако следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив мужчине наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — рассказали в региональном СК.

Ранее суд признал виновным 38-летнего жителя Бийска, который неоднократно насиловал трёх малолетних падчериц. Ему назначили наказание в виде 13 лет колонии строгого режима.