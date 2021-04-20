Житель Алтайского края "ограбил" сам себя, чтобы заработать денег на свадьбу

26-летнего жителя Крутихинского района признали виновным в ложном доносе о совершении преступления. Молодой человек вместе со своим другом попытались инсценировать похищение денег с банковской карты.

Мужчина снял деньги со счёта, после чего заявил в полицию о краже 240 тысяч рублей. Полицейские возбудили уголовное дело и выяснили, что средства никто не воровал.

"В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал, объясняя свои действия нехваткой денежных средств для предстоящей свадьбы. Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив мужчине наказание в виде выплаты штрафа в размере 10 тысяч рублей", – рассказали в СК.

Ранее сообщалось, что житель Змеиногорского района подал ложное заявление об избиении полицейским, чтобы посадить его в тюрьму. В ходе проверки правоохранители установили, что заявитель сам получил телесные повреждения, а представителя власти он просто оклеветал.