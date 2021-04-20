Житель Алтайского края пытался спасти друга от "уголовки" и решил обмануть суд

31-летний житель Угловского района обвиняется в даче заведомо ложных показаний на суде. Мужчина знал об ответственности за совершение преступления, но всё равно попытался обмануть судью, рассказали в СК.

Сельчанин хотел спасти друга от уголовного наказания и решил обмануть следователя. Свои показания он повторил и на суде, однако собранные доказательства позволили опровергнуть его слова.

В ходе предварительного следствия мужчина полностью признался в содеянном. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что жительница Барнаула оклеветала своего мужа и заявила в полицию, что он пытался её убить. В отношении женщины возбудили уголовное дело.