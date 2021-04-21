Продюсер "Ласкового мая" рассказал, что Верка Сердючка находится в тяжелом состоянии

Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, находится в тяжелом состоянии на фоне затяжной депрессии. Об этом рассказал продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин.

По его мнению, Данилко впал в депрессию после травли, которая обрушилась на него из-за песни, спетой на конкурсе "Евровидение" в 2007 году.

"В то время он был совершенно счастливым человеком, но после конкурса российская сторона, которая направила туда группу "Серебро", устроила настоящую травлю из-за песни, которую спел Андрей. <...> Но песня, которую исполнил Андрей, совершенно не оскорбляла Россию", — сказал Разин.

Продюсер также рассказал, что хотел устроить концерт Верки Сердючки в России, чтобы сгладить ситуацию, но выступление не состоялось из-за наложенного запрета, пишет news.ru.