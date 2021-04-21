Барнаулец угрожал взорвать дом, если ему не дадут вертолет и 100 тысяч долларов

Житель Барнаула выпивал в одиночестве и решил сообщить в полицию о бомбе. Мужчина позвонил правоохранителям и рассказал о том, что заложил взрывчатку в доме на улице Шумакова, 52.

По словам горожанина, под недостроенным зданием лежало 20 килограммов тротила. От полицейских он требовал 100 тысяч долларов и вертолет. Правда, во время второго звонка мужчина назвал совсем другой адрес, по которому находится бомба.

Мужчину задержали, но допросить его не представилось возможности, поскольку он был мертвецки пьян, сообщает Telegram-канал 112. Оба адреса проверили, но взрывчатку так и не обнаружили. За неудачную шутку барнаульцу грозит уголовное дело.

Ранее в Красноярске полицейские задержали женщину, которая "заминировала" расположенный в её доме магазин. Как выяснилось, горожанку разозлил шум работающего кондиционера.