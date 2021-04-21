Футболисты "Динамо-Барнаул" дома проиграли "Волге"

Футболисты барнаульского "Динамо" проиграли на своем поле. Очередной матч Первенства ПФЛ (4 группа) против ульяновской "Волги" состоялся во вторник, 20 апреля, на стадионе "Динамо" и завершился поражением алтайской команды со счетом 0:1.

Единственный гол барнаульцы пропустили незадолго до окончания первого тайма после удара головой форварда гостей Темура Джикия. Ближе к середине второй половины игры тот же Джикия вновь поразил ворота Богдана Карюкина. Однако гол не засчитали из-за положения "вне игры". До финального свистка счёт так и не изменился, и динамовцы потерпели первое поражение после трёх побед подряд.

Несмотря на неудачу, алтайская команда осталась на 7-м месте турнирной таблицы. В следующем туре 27 апреля "Динамо" в Ижевске сыграет против местного "Зенита", который располагается на предпоследней, 14-й строке.