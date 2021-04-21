С конца прошлого года на большинстве нотариальных документов в бумажной форме появилась специальная маркировка – QR-код, в котором зашифрованы основные реквизиты. Среди них — сведения о заявителях или их представителях, дата совершения нотариального действия, его вид и регистрационный номер, ФИО нотариуса, а также нотариальный округ. С помощью этого QR кода любой человек с помощью смартфона может проверить, предъявили ему настоящий документ или печать и подпись нотариуса на бланке подделаны.

"Нотариусы констатируют: появились случаи, когда мошенники подделывали и сам документ, и QR код на нем. Сканируя его, человек попадал на специально созданный мошенниками фейковый сайт, интерфейс которого копировал вид настоящего сервиса проверки QR-кодов Единой информационной системы нотариата", — пояснила вице-президент Алтайской краевой нотариальной палаты, нотариус Барнаула Оксана Агеева.

Риски для граждан возникают тогда, когда они совершают какие-то действия, например, по предъявленной доверенности без участия нотариуса. Чтобы избежать поддельных QR кодов, необходимо проверять представленные доверенности, согласия, договоры и другие удостоверенные нотариусом документы только через официальный сайт Федеральной нотариальной палаты: notariat.ru.

Для самостоятельной проверки документа с QR кодом необходимо зайти в соответствующий раздел сайта – "проверка QR", разрешить сервису доступ к камере вашего устройства (смартфона или компьютера) и отсканировать с ее помощью QR код на документе. Сервис проверяет код в Единой информационной системе нотариата и сообщает – зарегистрирован ли такой документ с такими реквизитами или нет.

Злоумышленники пытались воспользоваться тем, что люди сканируют QR код, не пользуясь сервисом на сайте Федеральной нотариальной палаты. Такая возможность технически доступна на любом смартфоне, но в этом случае не исключена подмена официального сервиса проверки. Нотариусы призывают быть бдительными: проверку QR-кодов на нотариальных документах следует производить на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты, в этом случае гарантируется защита от подделок.