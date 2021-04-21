Ещё один аварийный дом находится под угрозой обрушения в Барнауле

Двухэтажное здание на улице Промышленной, 2, в барнаульском посёлке Центральном может обрушиться. На сайте мэрии появилось постановление районной администрации от 20 апреля о введении режима повышенной готовности из-за сложившейся ситуации.

Согласно документу, из-за аварийного состояния жилого дома существует "угроза дальнейшего обрушения здания". Придомовая территория сейчас определена как зона возможной ЧС, рассматривается вопрос об отключении строения от электричества и газа, а также возможность развёртывания пункта временного размещения.

Ответственным лицам поручили разъяснить право на использование маневренного фонда Барнаула. Ежедневно специалисты будут контролировать состояние здания, аварийное состояние которого признали ещё в 2018 году.

Напомним, вечером 5 апреля в службу спасения поступил звонок о возможном обрушении в многоквартирном доме по адресу 1-я Западная, 51. Здание отключили от электричества и газа, а 55 жильцов эвакуировали.

Позднее, 7 апреля, в Барнауле эвакуировали 64 жильцов многоквартирного дома № 54 на улице Советской Армии. Причиной послужило частичное обрушение кирпичной кладки наружной стены.

Сейчас все эвакуированные барнаульцы находятся либо у родственников, либо воспользовались возможностями маневренного фонда. 19 апреля власти приняли решение о расселении жителей аварийного дома по улице Советской Армии, 54. Их квартиры оценят и выкупят.