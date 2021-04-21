Ещё один аварийный дом находится под угрозой обрушения в Барнауле

Двухэтажное здание на улице Промышленной, 2, в барнаульском посёлке Центральном может обрушиться. На сайте мэрии появилось постановление районной администрации от 20 апреля о введении режима повышенной готовности из-за сложившейся ситуации.
Согласно документу, из-за аварийного состояния жилого дома существует "угроза дальнейшего обрушения здания". Придомовая территория сейчас определена как зона возможной ЧС, рассматривается вопрос об отключении строения от электричества и газа, а также возможность развёртывания пункта временного размещения.
Ответственным лицам поручили разъяснить право на использование маневренного фонда Барнаула. Ежедневно специалисты будут контролировать состояние здания, аварийное состояние которого признали ещё в 2018 году.
Напомним, вечером 5 апреля в службу спасения поступил звонок о возможном обрушении в многоквартирном доме по адресу 1-я Западная, 51. Здание отключили от электричества и газа, а 55 жильцов эвакуировали.
Позднее, 7 апреля, в Барнауле эвакуировали 64 жильцов многоквартирного дома № 54 на улице Советской Армии. Причиной послужило частичное обрушение кирпичной кладки наружной стены.
Сейчас все эвакуированные барнаульцы находятся либо у родственников, либо воспользовались возможностями маневренного фонда. 19 апреля власти приняли решение о расселении жителей аварийного дома по улице Советской Армии, 54. Их квартиры оценят и выкупят.
Комментарии
За 3 года не могли расселить, заложив средства в бюджете. Только заняты растаскиванием земель под всякие Шонии.
В администрации работа кипела, только когда мэров народ выбирал, а сейчас там полный междусобойчик у чиновников и депутатов. Вместе корпоративы устраивают и бюджет и откаты пилят.
мне кажется, настало время разобраться, чем занималась администрация города все это время. прокуратуры и следственный комитет, слово за вами!
Советы народных депутатов приступают к работе- районные-городские-краевые-система эта набирает обороты.
А ещё говорят что в городе земли нет под жилую застройку, лезут в центр и портят историческую часть города, одну из визитных карточек города хотят снести- речной вокзал. Сноси старье да и застраивай.