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Доктор Мясников объяснил, как дата рождения влияет на здоровье

, ИА "Амител"
Телеведущий привёл результаты исследования учёных из Колумбийского университета, США
Фото: volkovsky.by

Фото: volkovsky.by

Месяц рождения чётко взаимосвязан с наличием тех или иных заболеваний у человека, которыми он может страдать в течение всей жизни, заявил врач и телеведущий Александр Мясников со ссылкой на соответствующее исследование учёных из Колумбийского университета (США).

"В исследовании принимали участие почти 1,5 миллиона человек на протяжении десяти лет. Учёные отметили наиболее часто встречающиеся болезни и разбили их по датам рождения. И оказалось, что те или иные заболевания чаще встречаются у людей, рождённых в определённый месяц года", – рассказал телеведущий в эфире канала "Россия 1".

Врач рассказал, что у рождённых в январе часто выявляли гипертонию и кардиомиопатию. Появившиеся на свет в феврале преимущественно страдали от болезней дыхательной системы, особенно рака лёгких и бронхов.

Те, кто родился в марте, зачастую имеют предрасположенность к сердечной недостаточности, поражению митрального клапана и аритмии, а в апреле – к стенокардии и хронической ишемической кардиомиопатии. У появившихся на свет в мае в большинстве случаев выявляли низкий вес.

Родившиеся в июне оказались склонны к инфаркту миокарда и острому коронарному синдрому; в июле – к гипертонии и болезням мочевыводящей системы; в августе – к астме.

Для появившихся на свет в сентябре характеры болезни ЖКТ, приступы тошноты и рвоты; в октябре – ОРЗ, ОРВИ, ИППП, а также аллергии на укусы насекомых; в ноябре – ишемическая болезнь сердца, аритмия и рак лёгких. Родившихся же в декабре чаще всего преследуют синяки и травмы, заключил врач. При этом Мясников отметил, что эти данные никак не связаны с генетикой и просто являются статистическим фактом.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

21.04.2021 13:10
Гость

После гороскопов по Первому каналу чему еще удивляться.

21.04.2021 13:21
- гость -

Нумеролог?

21.04.2021 13:29
- гость -

если родился утром - будешь совой
если родился вечером - будешь жаворонком
и всё.
хотя.... расположение и направление вселенских энергетических потоков как-то должно влиять на человека, особенно в самый чудесный момент проникновения одного из миллиарда сперматозоидов в яйцеклетку и первого деления зиготы... ведь что-то даёт этому толчок!?

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