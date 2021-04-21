"Чёрных лесорубов" задержали в Алтайском крае

Алтайские полицейские раскрыли незаконную рубку сырорастущих деревьев на территории Первомайского района, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Инцидент произошёл в Озёрском лесничестве в километре от села Первомайского. Там 39-ти и 34-летний местные жители нелегально срубили пять сосен, распилили их на трёхметровые сортименты и часть из них увезли на снегоходе на пилораму. Забрать оставшуюся в лесу древесину злоумышленникам не удалось, так как их задержала полиция.

У нарушителей изъяли снегоход, бензопилу, деревообрабатывающий станок и древесину. Свою вину задержанные отрицать не стали, а также признались, что планировали продать срубленные сосны. Общий объём спиленного составил около 15 кубометров, а сумму ущерба оценили почти в полмиллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой". Подозреваемым грозит штраф от одного до трёх миллионов рублей либо до семи лет колонии со штрафом от 300 до 500 тысяч рублей.