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В МЧС рассказали подробности пожара в Барнауле, при котором погиб человек

, ИА "Амител"
Скончавшемуся мужчине было 75 лет
Фото: пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Фото: пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю

75-летний пенсионер погиб при пожаре в многоэтажном здании на улице Попова, 62, в Барнауле. Из здания эвакуировали 14 человек, в том числе троих детей.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Алтайскому краю, на момент прибытия пожарных из окна квартиры на первом этаже шёл дым. Общая площадь пожара составила три квадратных метра, всего для ликвидации огня спасателям потребовалась 21 минута. В тушении участвовали три единицы пожарной техники и 10 человек личного состава, работало одно звено газодымозащитной службы.

Причины и обстоятельства происшествия уточняются. Тело погибшего обнаружили в квартире.

Напомним, что согласно сообщениям очевидцев в социальных сетях, возможной причиной возгорания стала непотушенная сигарета – хозяин квартиры уснул во время курения.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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