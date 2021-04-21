Гипермаркет впечатлений. МТС запустил онлайн-кинотеатр с эксклюзивным контентом

МТС Медиа представила новый онлайн-кинотеатр KION, который стал частью экосистемы компании. Важной частью кинотеатра стали собственные оригинальные фильмы и сериалы, а также новый формат контента – киносторис.

Киносторис позволяет зрителю самостоятельно выбирать, как смотреть кино: в виде привычного полнометражного фильма или в формате сериала, сюжетно и технологически разделённого на эпизоды по 10-15 минут. Первый проект в жанре киносторис, комедия о самоизоляции в деревне "Афера", с 20 апреля доступна на KION. Вторым проектом киносторис станет комедия "Отец Сергий".

Библиотека фильмов и сериалов нового онлайн-кинотеатра будет пополняться благодаря партнёрству с Первым каналом. Вещатель предоставляет МТС Медиа права на показ игрового и документального кино, а также новых фильмов и сериалов, не выходивших ранее в эфире.

Эксклюзивные проекты

Флагманское направление платформы – KION Originals. Это эксклюзивные сериалы, полнометражные картины и документальные фильмы, которые доступны только в онлайн-кинотеатре KION. До конца 2021 года будет показано порядка 30 премьер оригинальных проектов. Так, в апреле и мае 2021 года зрителям станут доступны:

Чёрная романтическая комедия "Секреты семейной жизни". Дерзкое драмеди, рассказывающее о нестандартном подходе к разрешению кризиса в семейной жизни. Случайное трагическое событие не только вновь скрепляет семейные узы двух молодых людей и возвращает страсть и взаимное притяжение, но также приносит паре непреодолимые проблемы.

Детективная драма "Хрустальный". Главный герой сериала – Сергей Смирнов, один из лучших охотников на серийных убийц в отделе – вынужден вернуться в родной город, чтобы поймать серийного убийцу детей. В поисках преступника ему предстоит и самому преодолеть последствия собственной детской травмы. Сюжет сериала основан на реальных событиях.

Сериал "Клиника счастья" с Дарьей Мороз и Анатолием Белым. Эротическая мелодрама о поиске истинного счастья, которая расскажет, что на самом деле означает "быть собой" и как построить вокруг гармоничный мир. Главная героиня – Алёна Липницкая – профессор-сексолог и основательница "Клиники счастья", вместе со своими коллегами она помогает клиентам наладить личную жизнь. В основе проекта лежат истории из реальной жизни людей, которые дошли до отчаяния, не понимая, как вернуть радость и гармонию в отношения с любимыми. "Клиника счастья" перевернёт восприятие сексуальности и персональной идентичности.

Подключение и стоимость подписки

Подписка "Супер", включающая более 100 популярных и специализированных каналов, тысячи фильмов, мультфильмов и сериалов, с 20 апреля по 31 августа 2021 года будет стоить 100 рублей в месяц. Чтобы подписаться, нужно:

скачать приложение KION из Google Play или AppStore;

авторизоваться по номеру телефона;

перейти в раздел "Еще" > Подписки и услуги > ТВ-подписки;

выбрать подписку "Супер" за 100 рублей в месяц и нажать "Подключить".

При этом 100% платы за подписку вернутся в виде кешбэка в программе МТС Cashback, который можно потратить в онлайн-магазине или в розничной сети МТС на покупку гаджетов и аксессуаров, оплатить услуги связи или подписки на другие продукты МТС.