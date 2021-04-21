Ельцин стучал кулаком по столу. Как прошёл единственный визит Елизаветы II в Россию

Фото: ТАСС
21 апреля королева Великобритании Елизавета II отмечает свой 95-й день рождения. Елизавета Александра Мария – так звучит полное имя королевы – является самым возрастным монархом в истории страны, а также самым пожилым главой государства в мире. Совсем недавно она похоронила своего мужа принца Филиппа, с которым прожила в браке 73 года. И праздник в этом году выдался совсем грустным.
За годы правления Елизавета II посетила десятки стран и даже не один раз, но в Россию решилась приехать только однажды – 1994 году. До распада СССР Виндзоры наотрез отказывались встречаться с "убийцами" Николая II, с которым их связывало давнее родство. Но вот 17 октября 1994 года Елизавета II вместе со своим супругом прибыла на королевском Rolls Royce прямо в Кремль. Королевская чета пробыла в Москве два дня с крайне насыщенной программой, включавшей в себя экскурсии по Кремлю, балет и торжественный банкет. Борис Ельцин также с гордостью продемонстрировал почётной гостье предметы быта русских императоров, сохранившиеся в государственных музеях.
Последние два дня Елизавета II провела в Санкт-Петербурге. 20 октября состоялся прощальный банкет на борту яхты "Британия". Как рассказывал дипломат Анатолий Адамишин в книге "Английский дивертисмент", вечер не обошёлся без конфуза. Перед тем как Борис Ельцин произнёс тост, "он внезапно начал громко стучать кулаком по столу в пандан королеве, стукнувшей деревянным молотком перед началом своего выступления". Елизавета II не стала возмущаться и отреагировала в чисто английской аристократической манере: полушутя-полусерьёзно всплеснула руками и охнула, – пишет Marie Claire.
Комментарии
дибил. развалил страну. больше о нём нечего сказать
Елизавета II не стала возмущаться и отреагировала в чисто английской аристократической манере: полушутя-полусерьезно всплеснула руками и охнула
----------------
просто она знала, что привели к власти шута, марионетку, от которого хороших поступков и не ожидалось...
73 года брака, вот это круть крутая.
21.04.2021 13:31
- гость -
дибил. развалил страну. больше о нём нечего сказать
Призвал обогащаться кто как может, для этого и развалил. Между прочим семья из управления страной никуда не делась
А сколько Николай народу положил никто- не считал и елизавете пофигу
21.04.2021 13:31
- гость -
дибил. развалил страну. больше о нём нечего сказать
-------
Еще продолжателя назначил.
указами президента РСФСР (одной из республик) Ельцина, ликвидировали структуры СССР (т.е. всё государство). Так ликвидировали КПСС, отобрав у неё в пользу РФ, всё движимое и недвижимое имущество, строящееся и приобретаемое на партийные взносы коммунистов. Кстати, то что Зюганов не инициирует возвращение этого имущества КПРФии, это первый и не единственный признак его слабости. И со всем остальным и остальными так же...
со времен Грозного англичане хотели запустить свои грязные, насквозь протухшие деньгами ручонки, к нам в Россию, к нашим богатствам. разрешил И.Грозный с ними вести торговлю, так они мало того что захотели всё хапать по дешевке, так вообще решили за так все тащить... Ельцин, Чубайс с друзьями с известной фото, Гайдар это звенья одной цепи, а тянется она в Англию (и ни какая она НЕ великая британия). то-то эта ведьма примчалась сразу как отодвинули Коммунистов, которые её фигу (без масла) показывали с января 1918 года...
ей
Видео:
"Где рельсы с головой Ельцина, Зин?". Поединок Е.Ю.Спицына и Н.П.Соколова на канале "Октагон.
*
СССР – вершина русской цивилизации (Евгений Спицын)
Мало в истории России было толковых первых лиц ,вот так и живем ,точнее не живем ,а существуем ,хотя в этом вина и россиян есть ,пора всем мозги включать
Виндзоры тупо слили Николая II картавым большевикам и поучаствовали в дележе Империи... Что говорить, когда даже диадема, в которой Елизавета постоянно показывается на людях- из драгоценностей императрицы Александры Фёдоровны...
А к нам ехать она не хотела потому, что тут её могли задать вопрос: "Где золотишко, Зин"?
"До распада СССР Виндзоры наотрез отказывались встречаться с "убийцами" Николая II, с которым их связывало давнее родство." - Но вот ограбить кровных родственников не постеснялись , выкупив , у приехавших к ним в поисках убежища , царские и не только драгоценности по мизерной цене , тем самым обрекли их ( родственников ) на жалкое существование . И к Ельцину поди ломанулась за новыми вассалами , но .... на рыло , то и бесятся уже 20 лет.
Но вот ограбить кровных родственников не постеснялись
--------------
вот я и говорю:
хотели запустить свои грязные, насквозь протухшие деньгами ручонки, к нам в Россию
Капитализм несёт обогащение единицам!
и смерть миллионам!!!
21.04.2021 14:38
Митенька ржевский
вам исследования Тюняева на тему родства винздоров и романовых не знакомы?
почитайте на досуге.
почитайте Тюняева и поймете почему у англ королевы русская диодема