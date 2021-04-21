Ельцин стучал кулаком по столу. Как прошёл единственный визит Елизаветы II в Россию

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21 апреля королева Великобритании Елизавета II отмечает свой 95-й день рождения. Елизавета Александра Мария – так звучит полное имя королевы – является самым возрастным монархом в истории страны, а также самым пожилым главой государства в мире. Совсем недавно она похоронила своего мужа принца Филиппа, с которым прожила в браке 73 года. И праздник в этом году выдался совсем грустным.

За годы правления Елизавета II посетила десятки стран и даже не один раз, но в Россию решилась приехать только однажды – 1994 году. До распада СССР Виндзоры наотрез отказывались встречаться с "убийцами" Николая II, с которым их связывало давнее родство. Но вот 17 октября 1994 года Елизавета II вместе со своим супругом прибыла на королевском Rolls Royce прямо в Кремль. Королевская чета пробыла в Москве два дня с крайне насыщенной программой, включавшей в себя экскурсии по Кремлю, балет и торжественный банкет. Борис Ельцин также с гордостью продемонстрировал почётной гостье предметы быта русских императоров, сохранившиеся в государственных музеях.

Последние два дня Елизавета II провела в Санкт-Петербурге. 20 октября состоялся прощальный банкет на борту яхты "Британия". Как рассказывал дипломат Анатолий Адамишин в книге "Английский дивертисмент", вечер не обошёлся без конфуза. Перед тем как Борис Ельцин произнёс тост, "он внезапно начал громко стучать кулаком по столу в пандан королеве, стукнувшей деревянным молотком перед началом своего выступления". Елизавета II не стала возмущаться и отреагировала в чисто английской аристократической манере: полушутя-полусерьёзно всплеснула руками и охнула, – пишет Marie Claire.