Бизнес просят рассказать о дефицитных сотрудниках и о том, на что компании готовы ради них

Предпринимателей Алтайского края просят рассказать о проблемах кадров, с которыми они сталкиваются в своих компаниях. Опрос проводит Торгово-промышленная палата РФ. Предполагается, что он поможет улучшить обучение и подготовку специалистов.

"Проблема дефицита квалифицированных рабочих кадров является одной из ключевых для бизнеса. Существующие на рынке труда предложения не соответствуют запросам предпринимателей, которым – как для осуществления текущей деятельности, так и реализации планов дальнейшего развития, – остро нужны квалифицированные специалисты", – отмечают в ТПП РФ.

Опрос проходит онлайн на сайте ТПП. Предпринимателям предлагают ответить на 29 вопросов, которые разбиты на четыре смысловых блока:

поиск дефицитных специалистов;

решение проблемы кадрового дефицита;

привлечение иностранных специалистов – анализ проблем и барьеров;

предложения по упрощению трудового законодательства.

Также владельцев бизнеса спрашивают, что они сами готовы сделать, чтобы удержать квалифицированных специалистов на предприятии.

В опросе могут принимать участие учредители (собственники) юридических лиц, индивидуальные предприниматели, представители микропредприятий, малых и средних компаний.

Участвовать можно онлайн, до 15 мая 2021 года. Итоги будут подведены 17 мая и направлены в правительство Российской Федерации, профильные федеральные министерства и ведомства для решения проблем рынка труда в интересах бизнеса.

Пройти опрос можно по ссылке: https://kadry-dlya-msp.testograf.ru