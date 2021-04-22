Бизнес просят рассказать о дефицитных сотрудниках и о том, на что компании готовы ради них

Предпринимателей Алтайского края просят рассказать о проблемах кадров, с которыми они сталкиваются в своих компаниях. Опрос проводит Торгово-промышленная палата РФ. Предполагается, что он поможет улучшить обучение и подготовку специалистов.
"Проблема дефицита квалифицированных рабочих кадров является одной из ключевых для бизнеса. Существующие на рынке труда предложения не соответствуют запросам предпринимателей, которым – как для осуществления текущей деятельности, так и реализации планов дальнейшего развития, – остро нужны квалифицированные специалисты", – отмечают в ТПП РФ.
Опрос проходит онлайн на сайте ТПП. Предпринимателям предлагают ответить на 29 вопросов, которые разбиты на четыре смысловых блока:
- поиск дефицитных специалистов;
- решение проблемы кадрового дефицита;
- привлечение иностранных специалистов – анализ проблем и барьеров;
- предложения по упрощению трудового законодательства.
Также владельцев бизнеса спрашивают, что они сами готовы сделать, чтобы удержать квалифицированных специалистов на предприятии.
В опросе могут принимать участие учредители (собственники) юридических лиц, индивидуальные предприниматели, представители микропредприятий, малых и средних компаний.
Участвовать можно онлайн, до 15 мая 2021 года. Итоги будут подведены 17 мая и направлены в правительство Российской Федерации, профильные федеральные министерства и ведомства для решения проблем рынка труда в интересах бизнеса.
Пройти опрос можно по ссылке: https://kadry-dlya-msp.testograf.ru
Комментарии
Все испортил вот этот вот пункт!
"привлечение иностранных специалистов – анализ проблем и барьеров;"
Сразу видно, что цель исследования не найти и показать людям кто сегодня востребован на рынке труда, а прощупать проблемы мешающие иностранцам приезжать на заработки!?
И поставлен этот вопрос классически: не первым, и не последним, а в середине...
Ясно заказ сверху?!
На рынке труда складывается парадоксальная ситуация.Трудно найти работу, и трудно найти хорошего сотрудника...ибо нынешние соискатели на зарплату в 30 000 даже смотреть не хотят, а сами и 15 000 не достойны, притом полны каких то глупых и пустых амбиций, лишены трудовой дисциплины, зачастую ленивы, всё знают о своих правах и ничего не хотят знать о обязанностях...
Поэтому идут в МВД или становятся перекупщиками-спекулянтами или риэлтерами или такстстами... вобщем туда где деньги получают а не зарабатывают....
Самый главный вопрос собственнику:
Почему своим работникам ты платишь меньше чем себе? Ты считаешь что они (твои работники) классом ниже и поэтому у них должны быть, или не могут быть потребности в жизни как для твоей семьи?
Что может себе позволить твой работник на ту зарплату которую ты ему установил?
Почему он постоянно ущемляет свою семьюв чем-то по сравнению с тобой?