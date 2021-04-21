Эксперты назвали лучший автомобиль 2021 года

Электрический хэтчбек Volkswagen ID.4 стал лучшим автомобилем 2021 года, по версии жюри премии World Car Awards. Результаты голосования представлены на сайте конкурса.

Главными соперниками Volkswagen ID.4 выступили Toyota Yaris и электрокар Honda e. Победитель набрал 798 очков, оппоненты из Японии получили 732 и 742 очка соответственно.

При этом Honda e победила в номинации "Лучший городской автомобиль". Титул "самого роскошного" достался Mercedes-Benz S-Class, а "самой производительной" машиной признали Porsche 911 Turbo. Лучший дизайн, по мнению жюри, оказался у Land Rover Defender.

Ранее Минпромторг России скорректировал список автомобилей, которые попадают под налог на роскошь. Перечень пополнился 87 строчками, куда внесли популярные у россиян модели. Теперь они перешли из массового сегмента в класс премиального транспорта.