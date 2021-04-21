На Алтае женщина лишилась почти 500 тысяч рублей из-за целительницы из интернета

32-летняя жительница Новоалтайска лишилась 469 тысяч рублей после общения с лжецелительницей. Горожанка обратилась в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Со слов горожанки, она нашла колдунью в соцсетях и связалась с ней, чтобы провести некие ритуалы.

"После проведения различных ритуалов потерпевшая перечислила на банковскую карту незнакомки 469 100 рублей различными суммами несколькими переводами. А впоследствии поняла, что стала жертвой обмана", — рассказали в управлении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".