На Алтае женщина лишилась почти 500 тысяч рублей из-за целительницы из интернета

32-летняя жительница Новоалтайска лишилась 469 тысяч рублей после общения с лжецелительницей. Горожанка обратилась в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Со слов горожанки, она нашла колдунью в соцсетях и связалась с ней, чтобы провести некие ритуалы.
"После проведения различных ритуалов потерпевшая перечислила на банковскую карту незнакомки 469 100 рублей различными суммами несколькими переводами. А впоследствии поняла, что стала жертвой обмана", — рассказали в управлении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".
Комментарии
> с лжецелительницей
Как будто бывают другие, не "лже-".
У нас все лже.
Может стоит еще подождать для наступления эффекта?
Вы не правы. Бывают и не лже.