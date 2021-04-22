В Горном Алтае обнаружили новое место обитания ирбисов

В Горном Алтае фотоловушки зафиксировали пять особей краснокнижных снежных барсов на Южно-Чуйском хребте. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Алтае-Саянского представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF).

В объектив камеры попала самка с двумя котятами, а также два одиночных ирбиса, пол которых определить невозможно. Специалисты считают, что один из снежных барсов – доминантный самец, поскольку он активен и, скорее всего, ищет самку.

Ранее Южно-Чуйский хребет, протяжённость которого более 100 км, не считался важным очагом обитания ирбиса на Алтае. Не исключено, что низкая численность редкого хищника на этой территории была связана с недостатком добычи – горного козла.

Самым же интересным в открытии этого года в представительстве назвали то, что автоматические камеры, которые и зафиксировали ирбисов в новом месте обитания, установили не профессиональные инспекторы, а биологи, местные жители и скотоводы.

По данным WWF, на сегодня в России осталось 2% мировой популяции снежных барсов, которая насчитывает от 4 до 6 тысяч особей. По итогам 2020 года в России насчитали 60 особей, большая часть которых (порядка 40) обитает на Алтае – это две трети всего ареала.