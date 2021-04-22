Более 20 экспертов примут участие в деловой программе форума VISIT ALTAI

Девятый Международный туристский форум VISIT ALTAI пройдёт в Алтайском крае с 28 апреля по 1 мая 2021 года. В программе – семинары, конференция, круглые столы, публичные защиты профильных проектов, съезд экскурсоводов, презентация исследований туристического рынка. В форуме примут участие более 20 экспертов. Регистрация уже открыта на сайте события.

В первый день форума состоится Сибирский съезд экскурсоводов, посвящённый экотуризму и инновационным подходам. Выступят учёные и экскурсоводы, представители Русского географического общества и заповедных территорий Алтая, общественных объединений и экспертных центров. Съезд будет работать на двух площадках: научные доклады прозвучат в Алтайском педуниверситете, а практики соберутся в центре "Мой бизнес".

Также в первый день организуют круглый стол по особенностям формирования межрегиональных турмаршрутов, а после – семинар от системы онлайн-бронирования B2B.Ostrovok.

Второй день начнётся с заседания круглого стола по автомототуризму. Также запланированы несколько семинаров для туроператоров, турагентств и средств размещения: по онлайн-формам кассовой отчётности, которые с 1 июля 2021 года станут обязательны для всех субъектов сферы туризма, и лайфхакам для успешного ведения дела. Участники смогут узнать, как выжать максимум из онлайн-продаж на платформе Extranet от Ostrovok.ru.

На базе Алтайской академии гостеприимства пройдёт защита конкурсных работ "Лучший студенческий предпринимательский проект для туриндустрии Алтайского края". Второй день форума завершится встречей с активными путешественниками в Алтайской краевой библиотеке им. В.Я. Шишкова.

Третий день стартует с молодёжной научно-практической конференции в АлтГУ и презентации итогов исследования портрета туриста, турпродукта и туристического потенциала Алтайского края. На экспертной сессии обсудят маркетинг территории.

Форум закончится праздником "Цветение маральника" в туристической зоне "Бирюзовая Катунь" 1 мая 2021 года.