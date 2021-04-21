Президент России Владимир Путин объявил о новых видах выплат для родителей несовершеннолетних детей. О них глава государства рассказал в ходе обращения к Федеральному Собранию 21 апреля.

По словам президента, теперь в стране появятся новые ежемесячные выплаты для неполных семей, в которых есть дети в возрасте от 8 до 16 лет. Для них пособие составит 5650 рублей.

"Нужно отдельно поддержать те семьи, где мамы или папы в одиночку воспитывают ребёнка", – подчеркнул Путин.

Также объявлено о введении ежемесячных выплат для беременных женщин с низким уровнем дохода. Сумма в среднем по стране составит 6350 рублей.

Также глава государства поручил, чтобы больничные по уходу за детьми до 7 лет оплачивались в размере 100% от заработка.

Отдельно Путин поручил кабмину к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми.

Напомним, что также Владимир Путин объявил о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей на каждого школьника. Деньги выдадут в августе, во время подготовки к учебному году.