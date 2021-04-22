Минимум два года на восстановление. Туротрасль на Алтае лишилась 1,4 млн руб. в 2020 году

Туристической отрасли Алтайского края потребуется от двух до четырёх лет, чтобы восстановиться после экономического удара из-за коронавируса в 2020 году, об этом в ходе пресс-конференции сказал начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешёвых. Во многом сроки будут зависеть от эпидемиологической ситуации, а также мер, предпринимаемых правительством.

Эксперт добавил, что в прошлом году темп снижения числа туристических компаний в крае был минимальный – не более 1%. Из 1018 субъектов турбизнеса "выжили" 1008 (учитываются все участники рынка – операторы, агенты, гостиницы, отели, санатории, гостевые дома). Однако финансовое положение покачнулось у многих. Численность размещения отдыхающих снизилась почти на 42%.

Начальник управления добавил, что в настоящее время регион открыт для туристов, гостиницы и другие средства размещения работают без ограничений. Справки об отсутствии контакта с больным коронавирусной инфекцией за последние 14 дней требуют только при заселении в санатории. Но санитарные правила соблюдают на всех объектах. За их нарушение предусмотрена административная ответственность.

"Интерес к отдыху на Алтае высокий. Мы подогреваем его различными выставками и презентациями. Надеемся провести всё, что запланировано. Но всё-таки восстановление будет постепенным", – сказал руководитель ведомства.

За первый квартал 2021 года численность размещённых гостей в Алтайском крае осталась на уровне прошлого года. При этом объём предоставляемых услуг вырос на 10%. Это говорит о хорошей динамике. Однако выйти на доковидный уровень 2019 года в этом турсезоне, скорее всего, не удастся, считает Евгений Дешёвых.

Отдых гостей готовы обеспечить более 500 коллективных средств размещения. Среди них 41 санаторно-курортная организация, 170 турбаз, 319 гостиниц.

Как ранее сообщал amic.ru, в регионе на лето выкуплены или забронированы все средства размещения повышенной комфортности. Отмечается, что только одна гостиница на Алтае носит статус пятизвёздочной, ещё у 14 – четыре звезды. Более 30 отелей имеют три звезды.

Уже сейчас фиксируют высокий спрос на программы постковидной реабилитации, гастрономический и активный отдых. Модным "морезаменителем" в 2021 году, по прогнозам, станут солёные озера Ярового, Завьяловского, Романовского районов. Пользуется спросом культурно-познавательный и экологический отдых в Горной Колывани, Чарышском и Курьинском районах.