Алтайским девелоперам начнут выдавать кредиты на стройку под 3%

Российские застройщики смогут получить государственные займы под 3-4%. Об этом заявил Владимир Путин 21 апреля во время обращения к Федеральному Собранию. По словам президента, в "кивидный" 2020 год строительная отрасль сработала без сбоев, и в стране введи 80 млн квадратных метров жилья. Однако в ближайшие годы объемы нужно наращивать.

"Чем больше будем строить, тем доступнее станет жилье для российских семей. Цель амбициозная – и она никуда не исчезла – ежегодно вводить порядка 120 млн квадратных метров жилья. Обязательно нужно предусмотреть специальный механизм поддержки индивидуального жилищного строительства", – заявил президент.

По его словам, институт развития жилищного строительства "ДОМ.РФ" намерен привлекать ресурсы с финансового рынка через размещение облигаций. Заработанные средства корпорация как раз и будет передавать девелоперам.

"Такой механизм работает хорошо. Предоставлять эти ресурсы застройщикам необходимо в виде целевых займов. За счет субсидий федерального бюджета "ДОМ.РФ" сможет выдавать займы по минимальной ставке, 3-4% годовых. "Пилотными" проектами для отработки такой модели станет строительство жилых кварталов в Туле, Тюмени, Сахалинской области, в Кузбассе", – отметил Владимир Путин.