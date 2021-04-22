Перезагрузка от "Экспертов красоты": барнаульцев приглашают на бьюти-вечеринку

Финал проекта Fashion Weekend от студии "Эксперты красоты" состоится в Барнауле 15 мая 2021 года. Место проведения – кафе "В парке". Организаторы обещают, что вечеринка станет одним из главных бьюти-событий этой весны: гостей ждут живая музыка и вокал, "галерея искусств", эксклюзивные предложения от известных косметических брендов, фэшн-показы, напитки и фуршет. Начало мероприятия – в 18:00.

Накануне для участия в проекте мастера студии "Эксперты красоты" выбрали семь участниц и уже занимаются их преображением. В финале эксперты представят не только результаты своей работы, но и новый состав студии. Над обновлением облика барнаульских девушек трудятся визажист Наталья Чистякова, стилист Екатерина Ермакова, косметолог Ольга Юнг, парикмахер-стилист Анна Хорьякова, специалист аппаратных технологий в сфере красоты Татьяна Осколкова.

Каждый гость фэшн-уикенда сможет увидеть работу профессиональной команды в прямом эфире. Фото и видео девушек до и после трансформации будут представлены на большом мультимедийном экране. Кроме того, прямо во время шоу мастера проведут ещё одно преображение – в формате "здесь и сейчас", и все гости смогут наблюдать за этим процессом.

В программе праздника Fashion Weekend – концерт с участием вокалиста Игоря Бекетова и студии танца "Инфинити", фэшн-показы от модельного агенства An Eye Models и бренда Julia Shadrina, фуршет, велком-дринк, Life Dj Set от музыкального виртуоза Dj Grey.

Хедлайнер вечера – группа Life & Drive с Катей Лайман. Спикеры – Наталья Пашаева, директор по развитию торгового дома "Соцветие", и Таня Риттер, маркетолог, организатор самых крупных резонансных фотопроектов.

Гостей также ждёт фотографирование в изысканном весеннем антураже – аллее цветущих яблонь, знакомство с косметической продукцией известных брендов "Ольга Романова" (Россия), Zoeva (Германия), Paese (Польша), Nikk Mole (Россия), Keune (Голландия), розыгрыш подарков и многое другое.

Приобрести билеты на Fashion Weekend можно в студии "Эксперты красоты": Барнаул, ул. Взлётная, 33, корп. 2, офис 201. Уточнить детали можно в WA по номеру 89293760013.



Вечеринка "Fashion Weekend с экспертами красоты"

Адрес: ул. Энтузиастов, 12в, кафе "В парке"

Дата: 15 мая 2021 года, начало в 18:00