Небольшие осадки и порывистый ветер обещают в Алтайском крае 21 апреля

Небольшие осадки с порывистым ветром ожидаются в Алтайском крае днём 21 апреля. По прогнозам синоптиков, воздух местами прогреется до +9 градусов.

Как сообщают в региональном Гидрометцентре, дневная температура составит +4...+9 градусов. Местами небольшие, по югу умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах в утренние часы местами гололедица. Ветер северный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +5...+7 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах в утренние часы местами гололедица. Ветер северный, 6-11 м/с.