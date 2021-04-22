Послание президента Владимира Путина, с которым он накануне выступил перед Федеральным Собранием, оказалось скучным и во многом предсказуемым, считают эксперты. Несмотря на обещанные денежные "плюшки", их оказалось не так много, как ожидалось. Более того, президент, вопреки слухам, не стал корректировать пенсионную реформу и отменять другие непопулярные меры. Почему это обращение Путина многие политологи восприняли как самое слабое за последние годы, в обзоре amic.ru.

Миротворец и прагматик

Послание в высшей степени вышло умеренным и миролюбивым, считает политолог Илья Гращенков. Даже тема объединения России и Белоруссии не прозвучала, только недовольство тем, что президента соседней страны попытались свергнуть и убить.

Вместе с тем, подчёркивает эксперт, Путин в своей речи, которая длилась почти 1,5 часа, успел дать символический старт выборам в Госдуму, развитие социальной инфраструктуры и в целом сделал упор на экономику, а не на политику. Ну и, конечно же, пообещал раздачу денег, только откуда их брать, Гращенков не понимает.

"Максималисты не услышали ничего из ожидаемого. Ни присоединение Донбасса, ни холодной войны с Западом, ни объединения с Белоруссией, – констатирует эксперт. – Да, в конце было немного о ракетах и военном потенциале, но очень кратко и, скорее, для галочки. Поэтому вывод очевиден: ни на какую эскалацию российские власти идти не намерены, скорее наоборот, готовятся "замириться" на максимально лояльных условиях".

С тем, что Путин выступил миротворцем и прагматиком, согласен и политолог Георгий Бовт. Он также подчеркнул, что президент 80% времени в докладе уделил больницам, школам, семьям с детьми и прочим мирным вещам, которыми на самом деле нужно заниматься.

По словам Бовта, послание, с одной стороны, было неожиданным, а с другой – вполне типичным: "Было ожидаемо, что президент сделает сильный акцент на социальной составляющей. Там были и регионы, и семьи с детьми. И более смелые социальные выплаты оглашены, чем это было в прошлом году на фоне начинавшейся пандемии".

Политолог считает, что дальнейшее развитие получит президентский пассаж о тех, кого можно считать богатыми: "Но, думаю, он получит продолжение не из уст президента, а из постановления правительства, когда к концу года будет выработана новая налоговая политика как в адрес крупных корпораций, так и тех, кого можно называть состоятельными людьми. Будет продолжен поиск новых налоговых источников, чтобы финансировать возрастающие траты".

В целом же, если говорить об экономической составляющей послания, политолог подчеркнул, что Путин верен себе и последователен. "Он государственник. Он не станет распространяться о частной инициативе, которую надо раскрепостить. Он сделал целый ряд экономических заявлений о том, что надо сокращать бюрократический гнёт", – резюмирует эксперт.

"Некоторые сидящие в зале получили по шапке"

А вот Илья Гращенков удивился отсутствию в выступлении патриотических заявлений. "Да, было сказано о Сталинграде, учебниках и русской культуре, но всё это уже устоявшиеся смысловые линии. Они уже стали привычными", – уверен политолог. В целом выступление Путина можно охарактеризовать как благоприятное для страны. Никаких эскалаций и изоляционизма. Прагматизм побеждает эмоции, заключил Гращенков.

Совсем по-другому восприняла главный мессендж послания политолог Наталья Елисеева. По её мнению, когда Путин потребовал от глав регионов и членов правительства работать "ритмично и чётко", это прозвучало как последнее предостережение. Особенно актуально эти слова Путина смотрятся на фоне активности правоохранителей в последние месяцы.

"В каких-то высказываниях президент был достаточно жёсткий, хотя и пытался сгладить свою позицию, но некоторые сидящие в зале образно получили по шапке. Фамилии не были названы. Но я полагаю, что в дальнейшем мы можем увидеть какие-то конкретные заявления. На встрече Госсовета или на каком-нибудь другом совещании. Вплоть до отставок", – предполагает Елисеева. По её мнению, изменения могут произойти в губернаторском корпусе. Также она обратила внимание на то, как Путин прокомментировал международную ситуацию и предупредил оппонентов о возможном ответе России.

Ваши ожидания – это ваши проблемы

Политтехнолог Константин Лукин назвал вчерашнее послание откровенно слабым и несоответствующим ожиданиям масс. Правда, это, как ни странно, можно считать и плюсом, полагает эксперт:

"Это, пожалуй, самое слабое послание Путина за последние годы. Мы просто привыкли, что он каждый раз делает что-то сверхособенное. Вспомним прошлый год: раз – и изменилась Конституция. А здесь, казалось бы, предстоят большие выборы, ещё не закончился экономический кризис, связанный с пандемией, – и никаких новаций. Но только уверенный в себе лидер может позволить себе подготовить такое рабочее послание, не реагируя особо на внешние раздражители.

Лукин полагает, что во многом люди стали заложниками своих же завышенных ожиданий и различных "прогнозов" от экспертов. "Мы два месяца ждали, а услышали типовые вещи, но которые при этом волнуют так или иначе каждого. И такое вот простое обыденное послание – это тоже некий симптом, а в нём и весь Путин. Он всегда действует на контрасте. Ждём одно, а получаем совсем другое", – считает Лукин.

Кузькина мать по-путински

По замечанию Ильи Гращенкова, послание было важно не тем, что Путин сказал, а тем, что он не сказал. К примеру, обещания председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что она будет созывать Федеральное Собрание для какого-то очень важного решения, пока не сбылись. Возможно, что это произойдёт позже, после приезда Лукашенко и разговорах об интеграции Белоруссии и России, предполагает эксперт.

И хотя послание было ориентировано на простых граждан, ответы на вопросы как жить дальше, что делать с экономической ситуацией, социальной сферой, долгами, а также как регионы будут развиваться – во многом остались без чётких пояснений.

Политолог считает, что грозная внешняя риторика Путина – не более чем обычная дипломатическая уловка. "В его речи ни разу даже название государства-оппонента не прозвучало, полунамеки, цитаты из Киплинга – догадайтесь сами. Путин сказал, что Россия мостов не сжигает и готова сотрудничать. Но если кто-то хочет испортить отношения, то "пожалеют так, как давно ни о чём не жалели". И дальше – напоминание о нашем ядерном гиперзвуковом оружии. В общем, всё по классике и довольно предсказуемо: кузькина мать как главный аргумент отечественной международной политики в последние шестьдесят лет", – делает вывод политолог.