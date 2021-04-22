Диетолог назвала опасность обезжиренных продуктов

Врач-диетолог Нурия Дианова предупредила об опасности обезжиренных продуктов. По её словам, люди часто заблуждаются, что их можно есть в неограниченном количестве.

Как она отметила в беседе с радио Sputnik, когда происходит процесс обезжиривания, продукт может терять вкусовые качества, а также изменяется его консистенция. Компенсировать это приходится различными добавками, которые в том числе нередко содержат трансжиры. Кроме того, в них может быть излишний сахар, соль и усилители вкуса.

"Со временем избыточное количество добавок влияет на кишечник, на красоту, чистоту кожных покровов. По УЗИ могут быть реактивные панкреатиты, когда явного нарушения функций нет, но есть изменения поджелудочной. Это и набор веса, когда человек не ест явно сладкий продукт, но ест много псевдопродуктов", – отметила специалист.

Дианова посоветовала тем, кто хочет сократить количество жира в рационе, употреблять натуральные продукты средней жирности с минимальной промышленной обработкой.