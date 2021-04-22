Эксперт объяснил, кто отслеживает покупки граждан, кроме налоговой

Человек оставляет массу личной информации в Сети, часть которой персонифицирована и поступает не только сотрудникам налоговой, но и другим заинтересованным в этих данных структурам. Об этом сообщил партнёр и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.
По его словам, когда люди совершают покупки, информация о транзакциях сохраняется не только в бухгалтерской программе и отчётности.
"Характер покупки, стоимость и время её совершения посредством алгоритмов искусственного интеллекта преобразуются в полноценный портрет человека, рассказывающий о его интересах, привычках и планах", – пояснил специалист в беседе с ИА "Прайм".
Получив эти данные, крупные розничные сети создают для клиентов индивидуальные предложения, повышая тем самым продажи и лояльность покупателей. Мясоедов подчеркнул, что люди сами безвозмездно передают компаниям право следить за своими личными данными, регистрируясь, например, в программе лояльности. И с точки зрения законодательства это не запрещено.
Ранее Павел Мясоедов раскрыл подробности, которые интернет знает о каждом пользователе. По его словам, основным источником информации о человеке является он сам, а также его близкие и знакомые, которые активно взаимодействуют друг с другом в соцсетях.
Комментарии
Транс корпорации быстрее нашей налоговой узнают , что мы покупаем, о чем вообще речь? Тем более что все добровольно регистрируются в гугл плэй - и лапки вверх. Особенно радуют силовые структуры или государственные, обсуждающие через мессенджеры ..........
Мясоедов а я знаю что ты жрешь мясо тоннами.
22.04.2021 10:05
гость
Транс корпорации быстрее нашей налоговой узнают , что мы покупаем, о чем вообще речь?
а ты типа не знал
по любой карточке любой торговой сети о тебе вся информация есть - предпочтения, когда ходишь в магазин, состав покупки, средняя стоимость покупки....
по любой банковской карте тоже - где, когда и сколько тратишь...
при желании из этих данных можно получить сведения и информацию об объекте
только не все отдают себе об этом отчет )))
так сказать причуды цифровой экономики...