Эксперт объяснил, кто отслеживает покупки граждан, кроме налоговой

Человек оставляет массу личной информации в Сети, часть которой персонифицирована и поступает не только сотрудникам налоговой, но и другим заинтересованным в этих данных структурам. Об этом сообщил партнёр и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.

По его словам, когда люди совершают покупки, информация о транзакциях сохраняется не только в бухгалтерской программе и отчётности.

"Характер покупки, стоимость и время её совершения посредством алгоритмов искусственного интеллекта преобразуются в полноценный портрет человека, рассказывающий о его интересах, привычках и планах", – пояснил специалист в беседе с ИА "Прайм".

Получив эти данные, крупные розничные сети создают для клиентов индивидуальные предложения, повышая тем самым продажи и лояльность покупателей. Мясоедов подчеркнул, что люди сами безвозмездно передают компаниям право следить за своими личными данными, регистрируясь, например, в программе лояльности. И с точки зрения законодательства это не запрещено.

Ранее Павел Мясоедов раскрыл подробности, которые интернет знает о каждом пользователе. По его словам, основным источником информации о человеке является он сам, а также его близкие и знакомые, которые активно взаимодействуют друг с другом в соцсетях.