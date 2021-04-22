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Новости

Эксперт объяснил, кто отслеживает покупки граждан, кроме налоговой

, ИА "Амител"
По словам Павла Мясоедова, люди сами передают право следить за своими личными данными
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Человек оставляет массу личной информации в Сети, часть которой персонифицирована и поступает не только сотрудникам налоговой, но и другим заинтересованным в этих данных структурам. Об этом сообщил партнёр и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.

По его словам, когда люди совершают покупки, информация о транзакциях сохраняется не только в бухгалтерской программе и отчётности.

"Характер покупки, стоимость и время её совершения посредством алгоритмов искусственного интеллекта преобразуются в полноценный портрет человека, рассказывающий о его интересах, привычках и планах", – пояснил специалист в беседе с ИА "Прайм".

Получив эти данные, крупные розничные сети создают для клиентов индивидуальные предложения, повышая тем самым продажи и лояльность покупателей. Мясоедов подчеркнул, что люди сами безвозмездно передают компаниям право следить за своими личными данными, регистрируясь, например, в программе лояльности. И с точки зрения законодательства это не запрещено.

Ранее Павел Мясоедов раскрыл подробности, которые интернет знает о каждом пользователе. По его словам, основным источником информации о человеке является он сам, а также его близкие и знакомые, которые активно взаимодействуют друг с другом в соцсетях.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

22.04.2021 10:05
гость

Транс корпорации быстрее нашей налоговой узнают , что мы покупаем, о чем вообще речь? Тем более что все добровольно регистрируются в гугл плэй - и лапки вверх. Особенно радуют силовые структуры или государственные, обсуждающие через мессенджеры ..........

22.04.2021 10:09
- гость -

Мясоедов а я знаю что ты жрешь мясо тоннами.

22.04.2021 10:26
- гость -

22.04.2021 10:05
гость
Транс корпорации быстрее нашей налоговой узнают , что мы покупаем, о чем вообще речь?

а ты типа не знал
по любой карточке любой торговой сети о тебе вся информация есть - предпочтения, когда ходишь в магазин, состав покупки, средняя стоимость покупки....
по любой банковской карте тоже - где, когда и сколько тратишь...
при желании из этих данных можно получить сведения и информацию об объекте
только не все отдают себе об этом отчет )))

так сказать причуды цифровой экономики...

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