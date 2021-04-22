Алтайский угонщик пытался сдать автомобиль на металлолом

В Алтайском крае полицейские раскрыли кражу автомобиля, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

К правоохранителям обратился 28-летний житель села Шульгин Лог Советского района. Мужчина рассказал, что на трассе у него сломалась "семерка" 2004 года выпуска. И пока он ходил за помощью, машину угнали.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний житель соседней деревни, который хотел сдать легковушку на металлолом. Задержанный дал признательные показания.

"Как выяснилось, злоумышленник, увидев данный автомобиль на обочине, попросил своего знакомого отбуксировать его на окраину близлежащего села, где располагался пункт металлолома. Однако ему не удалось сдать ВАЗ-21074 на металлолом, так как не было документов, подтверждающих право собственности на транспортное средство", – говорится в сообщении.

Машину изъяли и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.