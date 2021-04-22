Восемь человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Восемь пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2906.

За сутки в лабораториях подтвердили ещё 83 случая заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 49 025 человек. Выздоровели 43 962 человека (+76 за сутки).

Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 27, Бийск – 12, Рубцовск, Бийский, Поспелихинский районы – по 4 заболевших, Заринск, Яровое, Локтевский, Третьяковский районы – по 3 заболевших, Крутихинский, Советский, Усть-Калманский районы – по 2 заболевших, Алейск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Алтайский, Благовещенский, Бурлинский, Змеиногорский, Зональный, Калманский, Новичихинский, Суетский, Троицкий, Хабарский, Шипуновский районы – по одному заболевшему.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 193 пациента, из них 87 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 400 коек.