Пьяная мать набросилась с кулаками на работника органов опеки в Алтайском крае

Жительницу Ельцовского района Алтайского края осудили за применение насилия в отношении представителя органов опеки. 41-летняя сельчанка, будучи пьяной, с кулаками набросилась на соцработника.

Как установило следствие, с 2018 года женщина состояла на учёте, как находящаяся в социально опасном положении. Представители органов опеки проводили периодические проверки условий проживания семьи с несовершеннолетней девочкой.

В сентябре 2020 года во время очередного визита сотрудники опеки обнаружили мать девочки в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, дома не было еды, а женщина не знала, где находится её ребёнок.

"В связи с выявленными обстоятельствами сотрудником соцзащиты составлен акт, также было принято решение о временном изъятии несовершеннолетней и помещении её в специализированное учреждение. Обвиняемая, не согласившаяся с решением представителя органа опеки, стала выражаться грубой нецензурной бранью в его адрес, а затем нанесла несколько ударов кулаками представителю власти", – сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

В результате суд назначил женщине 1,5 года лишения свободы условно.