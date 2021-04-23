Пластик превращается в саженцы: как барнаульцы улучшают экологию города

Сотрудники и клиенты компании "Легенда жизни" 28 апреля 2021 года примут участие в посадках молодых ёлочек и лиственниц на Аллее Победы по ул. Г. Исакова. Всех желающих приглашают присоединиться и провести время с пользой для города. Следите за информацией в социальных сетях и на сайте компании.
В сентябре 2020 года, на День города, компания "Легенда жизни" анонсировала новый этап экопроекта. Тогда барнаульцев призвали сделать подарок любимому городу в виде саженцев, которые планировалось купить на средства от сдачи ПЭТ. Горожане откликнулись и за восемь месяцев собрали полтонны пластика.
"Миссия нашей компании тесно связана с заботой о здоровье каждого человека с первых дней жизни. Поэтому мы создали и поддерживаем экопроект, благодаря которому уже высадили более 150 деревьев в парках и скверах города. Хочу поблагодарить всех, кто участвует в экопроекте. Только так, бережно и осознанно относясь к природе, мы сохраним планету для будущих поколений, – говорит коммерческий директор компании "Легенда жизни" Светлана Иунихина.
Забота об экологии – это просто
Каждый горожанин может поучаствовать в озеленении Барнаула, выбирая раздельный сбор мусора. Для этого не надо изучать множество сложных правил – достаточно сдавать на переработку пластиковые бутылки из-под воды.
"Легенда жизни" делает сдачу ПЭТ более доступной: компания установила в спортивных центрах города специальные контейнеры, а также организовала вывоз использованных бутылок клиентов. За три года существования проекта на переработку отдано уже 2,5 тонны ПЭТ: это гора мусора высотой с многоэтажный дом.
Выберите свой формат заботы
Сдача ПЭТ – лишь одна из эффективных мер по борьбе с загрязнением окружающей среды. Также можно помочь городским службам и навести порядок у себя во дворе, на прилегающей территории, на детской площадке. А можно высадить цветы, деревья и кустарники, озеленить двор. Форматов заботы много, и вы всегда можете выбрать свой.
Так, 20 апреля 2021 года сотрудники "Легенды жизни" присоединились к субботнику в парке Ленинского района, самом большом и самом заброшенном парке города. Инициативные граждане и администрация района решили возродить территорию для семейного отдыха и прогулок, и компания с энтузиазмом поддержала эту цель.
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