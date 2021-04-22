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Студента вызвали в администрацию вуза после его участия во встрече с Марией Бутиной

, ИА "Амител"
Руководство НГУ смутило "агрессивное" поведение второкурсника на мероприятии
Мария Бутина / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мария Бутина / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Студента Новосибирского госуниверситета Константина Сухинского вызвали в кабинет помощника ректора вуза после его участия во встрече с членом Общественной палаты, активисткой из Алтайского края Марией Бутиной, которая состоялась 13 апреля. Сотрудник образовательного учреждения по телефону представился советником по безопасности, но не обозначил цель приёма, пишет "Тайга.Инфо" со ссылкой на запись разговора.

В первую очередь у Сухинского поинтересовались, почему ему так не понравилась Мария Бутина и что стало причиной его агрессивного поведения. В ответ учащийся возразил, что выступлением Бутиной он, напротив, остался доволен, и не помнит, чтобы к ней были претензии не по существу.

При этом студент в ходе беседы отметил, что ему так и не дали задать активистке вопрос, поскольку его постоянно перебивал так называемый модератор. Однако какие именно вопросы Сухинский хотел задать Бутиной, второкурсник не уточнил, но отметил, что "это были вопросы, касающиеся непосредственно контекста разговора".

Советник по безопасности также поинтересовался у Сухинского, целенаправленно ли он шёл на встречу. Тот отметил, что ему было интересно, зачем она приехала и что хочет сказать.

"Мне, честно говоря, даже неловко было перед человеком, как отдельные личности себя вели на этой встрече. Выкрики "зачем вы сюда приехали", провокационные вопросы про "проститутку Кремля" и так далее. Неправда ли, непозволительное поведение для студентов?" – поинтересовался советник по безопасности у студента, который в ответ назвал этот вопрос "дискуссионным".

После этого сотрудник вуза и Сухинский обсудили его внеучебную деятельность, январские акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального и кризис на Украине, а также сравнили, как эти события связаны с личностью Владимира Ленина. В конце беседы советник по безопасности призвал студента больше уделять времени учёбе и не обижать Бутину – "девушку непростой судьбы".

"Она и так натерпелась, а тут ещё налетели, заклевали. Что тебе надо от наших великих студентов, которые и так в жизни всё знают и понимают?" – заключил советник.

Напомним, в начале апреля Мария Бутина приехала в колонию, где сидит Алексей Навальный. Во время диалога с оппозиционером журналистка сравнила тюрьму с пионерским лагерем, а на его возражения ответила, что в её родном Алтайском крае есть гостиницы, где условия проживания значительно хуже.

Навальный с ней не согласился, назвав Бутину "обслугой властей" и "паразиткой". Позднее она назвала блогера хамом и высмеяла его "пытки", сравнив жалобы оппозиционера с карательными мерами в американской тюрьме.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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