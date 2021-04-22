Ещё четыре человека заболели коронавирусом в Горном Алтае

В Горном Алтае за минувшие сутки выявили четыре случая заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии в регионе выросло до 16 784. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщает оперативный штаб республики.

"Диагноз подтвердился у двух жителей Майминского района, у жителя города Горно-Алтайска, у жителя Усть-Коксинского района", – говорится в сообщении.

Зарегистрировано ещё два летальных случая. Всего в регионе скончались 250 пациентов с коронавирусом, 223 из которых – от COVID-19.

Выздоровели за весь период в регионе 16 486 человек, в том числе шестеро – за последние сутки.